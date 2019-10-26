Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе 

Рамблер + ещё 25 18 минут назад
Видео скандала между президентом Украины Владимиром Зеленским и радикалами появилось в интернете. Зеленский заявил, что он «не лох» и потребовал убрать оружие, угрожая националистам «зайти и забрать его».
Сегодня Зеленский приехал в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск Киева и донбасских республик. Ранее договоренности об этом были достигнуты на минских переговорах. Однако украинские радикалы из таких называемых «добровольческих батальонов» сорвали эти договоренности. Зеленский попытался пообщаться с националистами в Золотом, но диалога не получилось. Вместо этого президент поскандалил с ними. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Один из радикалов спросил Зеленского, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера».
«Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны… Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери», — раздраженно и на повышенных тонах заявил Зеленский.
После этого украинский лидер уехал из Донбасса.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться в начале октября, однако его сорвали националисты. Киев был вынужден отменить разведение сил под надуманным предлогом о нарушении перемирия со стороны ДНР и ЛНР. Радикалы заявили, что заняли позиции в поселке Золотое и не допустят разведения войск. Кроме того, националисты устроили несколько акций протеста по всей Украине, заявив, что «формула Штайнмайера» означает капитуляцию Украины.
«Формула Штайнмайера» — документ, закрепляющий за Донбассом особый статус.
Комментарии 
Теги:
Украина , Видео , В мире , Политика , Выборы на Украине , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы продолжим»: Эрдоган пригрозил новой войной в Сирии
«Мы продолжим»: Эрдоган пригрозил новой войной в Сирии
На вьетнамском курорте нашли тело россиянки
На вьетнамском курорте нашли тело россиянки
Подрыв суверенитета Сирии: Москва обратилась к США
Подрыв суверенитета Сирии: Москва обратилась к США
«ДНР не по пути с такой Украиной»
«ДНР не по пути с такой Украиной»
В российской квартире взорвался сейф
В российской квартире взорвался сейф
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение