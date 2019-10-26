«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе

Видео скандала между президентом Украины Владимиром Зеленским и радикалами появилось в интернете. Зеленский заявил, что он «не лох» и потребовал убрать оружие, угрожая националистам «зайти и забрать его».

Сегодня Зеленский приехал в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск Киева и донбасских республик. Ранее договоренности об этом были достигнуты на минских переговорах. Однако украинские радикалы из таких называемых «добровольческих батальонов» сорвали эти договоренности. Зеленский попытался пообщаться с националистами в Золотом, но диалога не получилось. Вместо этого президент поскандалил с ними. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Один из радикалов спросил Зеленского, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера».

«Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны… Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери», — раздраженно и на повышенных тонах заявил Зеленский.

После этого украинский лидер уехал из Донбасса.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться в начале октября, однако его сорвали националисты. Киев был вынужден отменить разведение сил под надуманным предлогом о нарушении перемирия со стороны ДНР и ЛНР. Радикалы заявили, что заняли позиции в поселке Золотое и не допустят разведения войск. Кроме того, националисты устроили несколько акций протеста по всей Украине, заявив, что «формула Штайнмайера» означает капитуляцию Украины.

«Формула Штайнмайера» — документ, закрепляющий за Донбассом особый статус.