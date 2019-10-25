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Зеленского уличили в ложных заявлениях 

News.ru + ещё 2 25 минут назад
Зеленского уличили в ложных заявлениях
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский достаточно вольно обращается с фактами и информацией. В частности, он несколько раз прибегал к манипуляциям во время ответов на вопросы в рамках своего пресс-марафона.
Журналисты выбрали 14 тезисов главы государства, содержащих факты и цифры, и только шесть из них оказались правдивыми. Зеленский говорил правду, как правило лишь когда речь шла о международной политике, сообщает издание «Лига.net».
Так, украинский лидер заявил, что США ввели санкции против «Северного потока — 2», но на самом деле ограничительные меры всего лишь одобрили в комитете американского сената.
Зеленский утверждал, что Дания поддержала украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода, но Копенгаген никакой поддержки не обеспечивал.
Преувеличил украинский президент и свои заслуги в деле уменьшения тарифов на газ для населения. По его словам, они стали понижаться с лета 2019 года, когда он уже руководил страной, но снижение началось в апреле. Тогда у власти находился Пётр Порошенко.
Ранее News.ru сообщал, что пользователи Сети высмеяли работника пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, которая пыталась прервать его телеинтервью в Японии. За одиннадцать минут записи она четыре раза угодила в кадр с непонятными жестами. Указанным работником, предположительно, является пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юлия Мендель
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