Зеленского уличили в ложных заявлениях

Президент Украины Владимир Зеленский достаточно вольно обращается с фактами и информацией. В частности, он несколько раз прибегал к манипуляциям во время ответов на вопросы в рамках своего пресс-марафона.

Журналисты выбрали 14 тезисов главы государства, содержащих факты и цифры, и только шесть из них оказались правдивыми. Зеленский говорил правду, как правило лишь когда речь шла о международной политике, сообщает издание «Лига.net».

Так, украинский лидер заявил, что США ввели санкции против «Северного потока — 2», но на самом деле ограничительные меры всего лишь одобрили в комитете американского сената.

Зеленский утверждал, что Дания поддержала украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода, но Копенгаген никакой поддержки не обеспечивал.

Преувеличил украинский президент и свои заслуги в деле уменьшения тарифов на газ для населения. По его словам, они стали понижаться с лета 2019 года, когда он уже руководил страной, но снижение началось в апреле. Тогда у власти находился Пётр Порошенко