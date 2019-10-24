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Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз 

РИА Новости 30 минут назад
Когда рванет бомба под украинским экономическим чудом?
Фото: © AFP 2019 / Genya Savilov
По данным Национального банка Украины, объемы частных денежных переводов в страну от граждан, более года работающих за рубежом, снизились. Падение перечислений от таких гастарбайтеров "со стажем" наблюдается уже в течение двух лет подряд.
С точки зрения объемов переводов это, может быть, и не столь критично — в общей сумме частных трансфертов перечисления такого рода составляют менее десяти процентов. Однако их сокращение свидетельствует о том, что "бомба под украинский экономический бум" начала медленно и неспешно взрываться.
В чем тут все дело. Киевские власти и даже некоторые украинские эксперты в последние годы публично демонстрировали нечто среднее между радостью и гордостью за рост перечислений валюты в страну украинскими гастарбайтерами.
Более того, Государственная служба занятости официально занимается посреднической деятельностью по трудоустройству украинских граждан за рубежом, в частности в Израиле. То есть выступает как симбиоз рекрутингового агентства и невольничьего рынка.
В это трудно поверить, но в парадигме реформ, проводимых на Украине, политика выдавливания населения за ее пределы всерьез считается определенным благом, поскольку гастарбайтеры дают изрядный приток валюты. За счет чего кое-как сводится платежный баланс, а значит, поддерживается курс гривны и даже обеспечивается рост ВВП.
Со стратегической точки зрения такой подход кажется диким: ведь уезжают люди, на каждого из которых посредством здравоохранения (начиная с роддома) и образования (начиная с яслей) были потрачены десятки тысяч долларов государственных средств. Сумма, разумеется, довольно сильно варьируется в зависимости от уровня образования, возраста и так далее, но в среднем измеряется именно десятками тысяч.
Выходит, что государство просто обменивает эти вложения на ожидания перечислений от такого человека на содержание семьи и близких. При этом уехавший гражданин трудоспособного возраста создает в другой стране добавленную стоимость, платит налоги и социальные взносы, наконец, обеспечивает именно там потребительский спрос, а в конечном счете — экономический рост.
Процесс "экспорта гастарбайтеров" похож на попытку согреться, сжигая купюры.
Перечисления на Украину довольно давно измерялись существенными суммами. Еще в 2008 году они составили 6,2 миллиарда долларов. Но тогда их доля в ВВП достигала лишь 3,4%. Совсем уж массовым такой способ заработка тоже не был.
После падения в 2009 году объем переведенных денег достиг следующего своего пика в 2013-м, составив 7,5 миллиарда долларов. Но и тогда это было 4,7% ВВП.
А вот после 2014-го начался именно массовый выезд "работяг" и стремительный рост валютных переводов на фоне обвала в собственной экономике.
В 2018 году, по данным украинского Нацбанка, перечисления из-за рубежа составили 11,1 миллиарда долларов, а это уже 8,5% ВВП (по информации Всемирного банка, гастарбайтеры прислали даже больше — 14 миллиардов долларов).
При этом в 2016-м прирост частных перечислений (то есть их увеличение по отношению к предыдущему году) дал более четверти всего объявленного роста ВВП. В 2017 году тот же прирост обеспечил почти две трети прибавки валового внутреннего продукта. В 2018-м — примерно половину. То есть без денег гастарбайтеров рост жутко обвалившейся в 2014-2015 годах украинской экономики составлял бы не озвучиваемые властями 2,4-3,3%, а колебался бы в пределах 0,9-1,9%.
Но, похоже, даже единственному благотворному эффекту политики по выдавливанию собственных граждан в другие страны приходит конец.
Дело в том, что гастарбайтеры постепенно обосновываются за рубежом, окончательно перевозят туда свои семьи — и однажды им становится просто некому перечислять деньги на родину.
Одновременно именно в текущем году начали сокращаться и так называемые прочие трансферты — это главным образом деньги от эмигрантов более ранних волн. Их доля в общем объеме перечислений, кстати, вдвое больше (около 20%).
Кроме всего прочего, имеются тревожные сигналы и в отношении тех переводов, которые делаются ненадолго выехавшими людьми и составляют основную массу трансфертов.
Здесь пока продолжается рост. Но если в течение десяти кварталов подряд, начиная с середины 2016-го, он превышал 20%, а то и 40%, то в нынешнем году стал сильно замедляться: в первом квартале до 14%, во втором — до 12% и менее.
Можно спрогнозировать, что по итогам текущего года суммарные перечисления от гастарбайтеров немного вырастут — в пределах примерно пяти процентов. Что сильно ниже прироста последних лет, который превышал 20-30%.
Но вот по поводу следующего года — уже большие сомнения.
Если мировой экономический кризис разразится (к чему предпосылок становится все больше), то вообще вопросов нет — перечисления сократятся просто в силу "испарения" рабочих мест в других странах.
Но даже если нового кризиса не будет, то на дальнейшее увеличение частных трансфертов Украине тоже рассчитывать сложно.
Во-первых, часть ненадолго выехавших и далее будет переходить в категорию уехавших насовсем — со всеми вытекающими последствиями. В следующем году исполнится как раз пять лет с тех пор, как стартовал массовый выезд. А именно этот срок зачастую является обязательным для получения вида на жительство. К слову, если нынешняя украинская власть все же решится провести честную перепись населения, то откроется ой как много нового.
Во-вторых, Украина — далеко не Таджикистан. Последние данные украинского Госстата о том, что в стране на 100 умерших регистрируется только 53 новорожденных, — просто шокирующие. Однако проблемы с демографией начались не сегодня — в 90-е дела обстояли, конечно, получше, но ненамного. А значит, "экспорт людей" просто конечен, человеческий ресурс иссякает.
То есть если в мировой экономике будет все в порядке, то еще год-два стабильную сумму поступлений порядка 12 миллиардов долларов украинская экономика со своих гастарбайтеров получать сможет. А вот дальше проявятся все "прелести" неразумной политики последних лет: от падения внешних вливаний до дефицита кадров внутри страны — если вдруг украинская экономика действительно будет пытаться пойти в реальный, а не нынешний "бумажный" рост.
Все описанное не то что не добавит реализма и так-то "эльфийской" программе правительства Алексея Гончарука с ее предполагаемым ежегодным ростом в семь процентов. Оно ставит под сомнение вообще возможность экономического развития Украины в ближайшее десятилетие.
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Украина , Статьи , Алексей Гончарук , Всемирный Банк , Израиль
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