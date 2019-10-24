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Украинский хор записал видеообращение к россиянам 

Вечерняя Москва + ещё 1 6 часов назад
Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение к жителям юго-востока страны и россиянам. Ролик опубликован на канале «Свобода Слова» на YouTube.
Они рассказали, что у них есть родственники в России. Художественный руководитель хора подчеркнул, что противостояния между гражданами России и Украины никогда не было, а мира можно достичь только с помощью переговоров.
Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки — художественный коллектив, который был основан в 1943 году в Харькове. За большой вклад в дело мира и дружбы между народами хор награжден серебряной медалью Всемирного Совета Мира.
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Украина , Видео , В мире , Другое
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