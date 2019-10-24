Украинский хор записал видеообращение к россиянам

Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение к жителям юго-востока страны и россиянам. Ролик опубликован на канале «Свобода Слова» на YouTube.

Они рассказали, что у них есть родственники в России . Художественный руководитель хора подчеркнул, что противостояния между гражданами России и Украины никогда не было, а мира можно достичь только с помощью переговоров.

Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки — художественный коллектив, который был основан в 1943 году в Харькове. За большой вклад в дело мира и дружбы между народами хор награжден серебряной медалью Всемирного Совета Мира.