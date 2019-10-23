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Раскрыты расходы Украины на 14-часовой пресс-марафон Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
В Офисе украинского президента Владимира Зеленского рассказали, сколько стоил Украине 14-часовой пресс-марафон лидера. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Как рассказали в офисе Зеленского, всего украинская сторона потратила на общение президента с журналистами 372 тыс. грн (около 950 тыс. рублей). Только на еду и ресторанное обслуживание у страны ушло в 174 тыс. грн (около 450 тыс. рублей). Также часть расходов (198 тыс. грн или свыше 500 тыс. рублей) пошла на техническое обеспечение пресс-марафона.
Стоит отметить, что пресс-марафон Зеленского состоялся 10 октября.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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