Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате произойдет после разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима тишины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».

Германии, По его словам, очень многие СМИ распространяют информацию о том, что Москва выдвигает новые условия для встречи лидеров России Франции и Украины.

«Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение [сил и средств] на трех участках [в Донбассе]», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в Станице Луганской разведение сил уже состоялось, и что сейчас идет подготовка к разведению в Петровском и Золотом.

«Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто неизвестна», — уточнил украинский лидер.

Ранее 23 октября на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита в «нормандском формате». Он отметил, что «нормандский формат» является ключевым для прекращения боевых действий на Украине, поэтому встречу необходимо провести в ближайшем будущем