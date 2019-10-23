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Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате произойдет после разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима тишины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».
По его словам, очень многие СМИ распространяют информацию о том, что Москва выдвигает новые условия для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины.
«Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение [сил и средств] на трех участках [в Донбассе]», — сказал Зеленский.
Он напомнил, что в Станице Луганской разведение сил уже состоялось, и что сейчас идет подготовка к разведению в Петровском и Золотом.
«Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто неизвестна», — уточнил украинский лидер.
Ранее 23 октября на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита в «нормандском формате». Он отметил, что «нормандский формат» является ключевым для прекращения боевых действий на Украине, поэтому встречу необходимо провести в ближайшем будущем
Разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, однако 11 октября разведение было окончательно сорвано.
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Комментарии8
Украина , В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , МИД , Германия , Москва , Франция
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