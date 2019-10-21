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Украинский актер призвал построить стену на границе с Донбассом 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Украинский актер призвал построить стену на границе с Донбассом
Фото: Lenta.ru
Украинский телеведущий и актер Антон Мухарский призвал возвести стену на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Актер признался, что выступает против «деоккупации» Донбасса, которую «навязывают» украинцам, и хочет видеть на границе с регионами «построенный вал». «Мой рецепт — они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. (…) Они остались там и пусть живут в своей парадигме „русского мира“», — отметил Мухарский.
По его словам, киевские власти не должны трогать людей, которые не хотят жить на Украине. «Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня — Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы», — резюмировал телеведущий.
Ранее в октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для реинтеграции региона потребуется целый комплекс мероприятий.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.
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Комментарии
Украина , В мире , Конфликты , Антон Мухарский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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