Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов шутливо ответил на упрек олигарха Игоря Коломойского, пояснив, что он и «не скрывает, что он дебил». Об этом сообщает Depo.ua.
Как писал «Рамблер», ранее Игорь Коломойский назвал политика «дебилом» после его слов о влиянии выступлений юмористической студии «Квартал 95» на инвестиционный климат в стране.
«Я этого не скрываю, что я дебил. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все. Есть дискуссия, форма ее кому-то нравится, кому-то нет. Но это нормально. У каждого есть своя позиция. Это и есть свободное общество», — смеясь высказался Милованов.
Он добавил, что не обижается на Коломойского.
«Это не о персоналиях. Все люди хорошие, обстоятельства разные. Так думают экономисты. Каждый борется за свое, это нормально. Государство должно быть арбитром, мы должны договориться о правилах, которые должны защищать каждого», — пояснил Милованов.
Ранее министр экономики высказался по поводу скандала с сатирической композицией, посвященной экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, которую исполнили артисты «Квартала 95». По мнению Милованова, «95-й квартал», в котором ранее участвовал нынешний президент Украины, ассоциируется с властью и такие шутки могут восприниматься иностранными инвесторами как подтверждение связей между правящей верхушкой и олигархами. В свою очередь Коломойский в комментарии «Настоящему времени» призвал министра экономики Украины уйти в отставку, усомнившись в его квалификации и назвав «очень печальным то, что министр экономики на Украине — дебил».