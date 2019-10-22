Министр экономики Украины признал себя «дебилом»

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов шутливо ответил на упрек олигарха Игоря Коломойского, пояснив, что он и «не скрывает, что он дебил». Об этом сообщает Depo.ua.

Как писал «Рамблер», ранее Игорь Коломойский назвал политика «дебилом» после его слов о влиянии выступлений юмористической студии «Квартал 95» на инвестиционный климат в стране.

«Я этого не скрываю, что я дебил. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все. Есть дискуссия, форма ее кому-то нравится, кому-то нет. Но это нормально. У каждого есть своя позиция. Это и есть свободное общество», — смеясь высказался Милованов.

Он добавил, что не обижается на Коломойского.

«Это не о персоналиях. Все люди хорошие, обстоятельства разные. Так думают экономисты. Каждый борется за свое, это нормально. Государство должно быть арбитром, мы должны договориться о правилах, которые должны защищать каждого», — пояснил Милованов.