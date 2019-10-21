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Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» 

Газета.Ru + ещё 14 4 часа назад
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Фото: Газета.Ru
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из «Квартала 95» — студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Актер «Квартала 95» Евгений Кошевой ранее вместе с артистами хора имени Веревки исполнил песню «Горел дом», где был высмеян поджог дома Гонтаревой под Киевом. Сама Гонтарева назвала номер «Квартала 95» позором. «Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский в соцсетях.
Неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом, использовав бутылку с зажигательной смесью. Заведено уголовное дело.
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Комментарии
Украина , В мире , Валерия Гонтарева , Владимир Зеленский , Владимир Бородянский , Евгений Кошевой , Минкультуры
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