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«Украл $1,5 млрд»: советник Трампа раскрыл схемы Порошенко 

Газета.Ru 43 минуты назад
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко
Фото: Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко украл $1,5 млрд, конфискованные у предыдущего главы государства Виктора Януковича после «майдана» 2014 года, заявил внештатный советник главы Белого дома Дональда Трампа Сэм Кислин. Фамилия Порошенко значится в 14 уголовных делах, однако от преследования его пока спасает иммунитет, который будет действовать до 1 января 2020 года.
Согласно заявлению Сэма Кислина, сделанному на пресс-конференции в Киеве, у отлученного от власти Януковича было изъято при спецконфискации около $1,5 млрд, их и поделили между собой Порошенко со своими соратниками.
«Среди этих полутора миллиардов денег Януковича не было, а были арестованные средства других людей. Средства изъяли якобы в бюджет Украины, но в казну они не попали. 503 миллиона были перечислены через [экс-куратора военно-технической сферы Украины Олега] Свинарчука в пользу Порошенко», — пояснил выходец из СССР Кислин.
Он добавил, что $300 млн были перечислены теперь уже бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, а $20 млн перевели на коррупционные счета на тот момент секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Кислин подчеркнул, что все документы, доказывающие факт эти денежных переводов, есть у него на руках.
Ранее СМИ сообщали о том, что 8 октября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН якобы встречался с Кислиным. Глава офиса президента Андрей Богдан опроверг данную информацию.
Бизнесмен также дал опровержение. По словам миллиардера, он очень хотел провести встречу с украинским лидером, но этого сделать не получилось.
«Он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался», — сказал Кислин.
В прошлом месяце Порошенко в интервью украинскому «Пятому каналу» выразил уверенность, что новым властям в стране не удастся посадить его в тюрьму.
«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», — заявил Порошенко.
Бывший президент Украины назвал действующую власть «мальчиками». Он отметил, что многие люди долгие годы хотели отправить его за решетку, однако ни у кого это не вышло. Более того, политик уверен, что решения судов не в его пользу станут ударом по украинскому государству и его руководству.
За несколько дней до этого Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов в государственное бюро расследований для дачи показаний. В связи с этим ему будет направлена повестка повторно. Речь идет о деле о возможном вмешательстве Порошенко в работу судебного корпуса страны.
В настоящее время фамилия Порошенко значится в 14 уголовных делах, однако от уголовного преследования его пока спасает иммунитет, который будет действовать до 1 января 2020 года.
Кроме дела о вмешательстве в судебную систему, экс-президент Украины проходит свидетелем в расследовании об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при заключении сделки по продаже судоремонтного предприятия ВПК «Кузня на Рыбальском».
В середине августа Кислин обвинил экс-президентa Укрaины в выводе из страны по меньшей мере $8 млрд Как заявил бизнесмен, по его сведениям, только через предприятие «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн
В том же месяце на Украине было заведено дело относительно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году.
Юрист Андрей Портнов считает, что семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Он подчеркнул, что факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, активы и счета бывшего украинского лидера.
В прошлом году Кислину на пять лет запретили въезд на территорию Украины по распоряжению Службы безопасности Украины. Официальная причина — «необходимость защиты экономических интересов», неофициальная — устная «просьба» Порошенко, который испугался денежных разборок с влиятельным американцем, передает ФАН.
Миллиардеру запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил в украинскую систему Петр Порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже $50 за тонну, а зарабатывать на нем по $100 за тонну.
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Комментарии2
Украина , В мире , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Андрей Портнов , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , СБУ , Киев , Нью-Йорк
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