Более 80 тысяч украинцев остались без воды

Три водонасосные станции отключили от электричества за долги в городе Лисичанске Луганской области. Без центрального водоснабжения остались порядка 80 тыс. жителей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как указано в сообщении службы, отключение произошло 18 октября, передаёт «Интерфакс».
Отключено от электроснабжения три насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал», в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей, — отметили в службе.
Всю субботу спасатели подвозили техническую воду населению и на объекты инфраструктуры, отметили в ГСЧС.
Ранее Киев уже сокращал подачу воды в ЛНР из-за аварии, писал News.ru.