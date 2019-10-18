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В Киеве заявили о нехватке доказательств вины Порошенко 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В Киеве заявили о нехватке доказательств вины Порошенко
Фото: РИА Новости
Для уголовное преследования бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко собрано недостаточно доказательств. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием [депутатской] неприкосновенности», — сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о том, когда в отношении Порошенко начнут уголовное преследование. На уточняющий вопрос, когда это может быть, Рябошапка отметил: «Не скажу».
14 октября сообщалось, что руководители Генеральной прокуратуры Украины запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло 12 уголовных дел, которые связаны с деятельностью Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По всем уголовным делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.
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Комментарии1
Украина , В мире , Руслан Рябошапка , Петр Порошенко , Верховная Рада , Интерфакс , Киев
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