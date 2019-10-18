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Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
Фото: РИА Новости
Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
"Юбилейный концерт в этом году не состоится До встречи немножечко позже", — написала она в инстаграме.
Как пишет ТСН, ранее директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что мероприятие не состоится, так как они с певицей не пришли к соглашению. Также он сообщил, что Повалий должна была "ответить обществу" на ряд вопросов, в частности — где она живет и поддерживает ли украинских военных.
В середине сентября после публикаций украинских СМИ о том, что Повалий "сбежала в Россию" и выступала в Крыму, артистка написала в инстаграме, что не была на полуострове и "крымчан с Днем России не поздравляла".
"Ни один закон Украины я не нарушала. И не понимаю, почему мне, гражданке Украине, Народной артистке нельзя петь на родине?" — возмутилась она.
Причину отмены концерта Повалий не назвала.
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Комментарии
Украина , В мире , Шоу-бизнес , Таисия Повалий , Роман Недзельский , Киев , Республика Крым
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