Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

"Юбилейный концерт в этом году не состоится До встречи немножечко позже", — написала она в инстаграме.

Как пишет ТСН, ранее директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что мероприятие не состоится, так как они с певицей не пришли к соглашению. Также он сообщил, что Повалий должна была "ответить обществу" на ряд вопросов, в частности — где она живет и поддерживает ли украинских военных.

В середине сентября после публикаций украинских СМИ о том, что Повалий "сбежала в Россию" и выступала в Крыму, артистка написала в инстаграме, что не была на полуострове и "крымчан с Днем России не поздравляла".

"Ни один закон Украины я не нарушала. И не понимаю, почему мне, гражданке Украине, Народной артистке нельзя петь на родине?" — возмутилась она.

Причину отмены концерта Повалий не назвала.