Певице Таисии Повалий не дали спеть в Киеве из-за Крыма

Певица Таисия Повалий отменила намеченный на декабрь концерт в Киеве . Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Юбилейный концерт в этом году не состоится… До встречи немножечко позже", — написала артистка.

Повалий не уточнила причину отмены выступления. Однако ранее директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что мероприятие не состоится, так как они с певицей "не пришли к соглашению". По словам Недзельского, Повалий должна была "ответить обществу" на вопросы о том, где она живет и поддерживает ли украинских военных.

Травля певицы патриотично настроенными украинцами в сентябре этого года вынудила Повалий опровергать слухи о том, что она якобы "сбежала в Россию" и выступала в Крыму. Артистка опубликовала пост в соцсетях, в котором опровергла посещение Крыма и поздравление крымчан с Днем России.