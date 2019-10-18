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Певице Таисии Повалий не дали спеть в Киеве из-за Крыма 

РИА Новости Крым + ещё 2 10 минут назад
Повалий не дали спеть в Киеве
Фото: РИА Новости
Певица Таисия Повалий отменила намеченный на декабрь концерт в Киеве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Юбилейный концерт в этом году не состоится… До встречи немножечко позже", — написала артистка.
Повалий не уточнила причину отмены выступления. Однако ранее директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что мероприятие не состоится, так как они с певицей "не пришли к соглашению". По словам Недзельского, Повалий должна была "ответить обществу" на вопросы о том, где она живет и поддерживает ли украинских военных.
Травля певицы патриотично настроенными украинцами в сентябре этого года вынудила Повалий опровергать слухи о том, что она якобы "сбежала в Россию" и выступала в Крыму. Артистка опубликовала пост в соцсетях, в котором опровергла посещение Крыма и поздравление крымчан с Днем России.
"Ни один закон Украины я не нарушала. И не понимаю, почему мне, гражданке Украине, Народной артистке … нельзя петь на родине?" — цитирует РИА Новости Повалий.
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Комментарии1
Украина , В мире , Шоу-бизнес , Таисия Повалий , Роман Недзельский , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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