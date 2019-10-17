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Украинские депутаты захотели «вернуть» еще один регион 

Рамблер + ещё 8 18 минут назад
Украинские депутаты захотели «вернуть» еще один регион
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого намерены заняться «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Об этом сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.
«В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием», — написал Гончаренко.
В объединение вошли 13 депутатов, в числе которых бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий, заместитель председателя запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и бывший глава Львовской областной администрации Олег Синютка.
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Украина , В мире , Олег Синютка , Алексей Гончаренко , Ахтем Чийгоз , Андрей Парубий , Меджлис крымскотатарского народа , Верховная Рада
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