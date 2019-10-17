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Чучело Коломойского у синагоги возмутило посольство Израиля 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Чучело Коломойского возмутило посольство Израиля
Фото: Twitter
Посольство Израиля на Украине ожидает ареста тех, кто подбросил на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского, заявил посол Йоэль Лион.
«Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на ступенях главной синагоги Киева. Я надеюсь, что правоохранительные органы оперативно арестуют виновных», — написал Лион в Twitter.
Он также призвал Украину прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом, «иначе насилие будет распространяться от чучел к людям».
Стоит отметить, что Коломойский занимает пост президента Всеукраинского союза еврейских общественных организаций «Объединенная еврейская община Украины» с 2008 года.
Ранее в украинском городе Умань поймали местного жителя, который нарисовал граффити с изображением Адольфа Гитлера возле еврейского поселения.
До этого в Николаевской области осквернили памятник на месте массового убийства 54 тыс. евреев. На месте преступления оставили записку, в которой сказано, что «продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту».
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Комментарии1
Украина , В мире , МВД , Израиль , Киев
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