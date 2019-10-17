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Первый президент Украины предложил для Донбасса свою формулу 

Lenta.ru 52 минуты назад
Кравчук предложил для Донбасса свою формулу
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для прекращения войны в Донбассе лидеры стран «нормандской четверки» должны подписать документ, разработкой которого они займутся лично. Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель».
По словам Кравчука, в решении конфликта на Украине заинтересованы все участники «нормандского формата», поскольку «в центре Европы тлеет фитиль», который в любой момент может превратиться в большой костер. Для решения подобных вопросов, уверен экс-президент, недостаточно полномочий «помощников или советников министров иностранных дел», которые сегодня в рамках трехсторонней контактной группы и «нормандской четверки» работают над дорожными картами для урегулирования конфликта.
«Это полномочия глав государств», — уверен Кравчук.
В подтверждение своих слов он привел в пример составление документа в Беловежской пуще, когда лидеры Украины, России и Белоруссии лично составили и подписали соглашение, прекратившее существование СССР.
«Так же нужно сделать и сегодня», — добавил Кравчук.
По его словам, только после подписания лидерами «нормандской четверки» подобного документа можно будет говорить о достижении успеха в Донбассе. При этом он признал, что его подписание не решит все проблемы сразу, для этого потребуется время.
«Но дорога будет открыта», — добавил он.
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс был сорван.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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Комментарии1
Украина , В мире , Леонид Кравчук
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