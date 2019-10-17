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Организаторы «Евровидения» объяснили новые правила Украины по отбору на конкурс 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 1 час назад
Вещательные компании, участвующие в «Евровидении», являются индивидуально ответственными за отбор артистов на песенный конкурс, заявили в Европейском вещательном союзе (ЕВС).
Так в ЕВС прокомментировали решение Киева запретить участие в конкурсе украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года, передает ТАСС.
На вопрос, не является ли это нововведение дискриминационным, пресс-служба ЕВС ответила, что каждый участвующий вещатель вправе самостоятельно отбирать артистов на песенный конкурс «Евровидение».
«Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе «Евровидение», — добавили в ЕВС.
Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: теперь украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года, нельзя будет участвовать в конкурсе.
Председатель правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что представитель страны на «Евровидении» должен «разделять позицию и ценности украинского общества».
«Евровидение-2020» состоится в нидерландском городе Роттердаме.
Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.
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Комментарии12
Украина , Видео , Шоу-бизнес , Зураб Аласания , ИТАР-ТАСС , Киев
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