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Поезд Киев — Москва: Украина сделала заявление 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с городами России. Об этом, как передает УНИАН, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он отметил, что поезда в Москву принесли в бюджет Украины 3 млрд гривен. Если поезда отменить, то эти деньги поступят в бюджет другой страны, через которую будут ходить транзитные поезда.
«У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», — сказал Криклий.
В 2018/2019 годах из Украины в Москву курсировали 20 поездов из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других городов. В начале февраля «Укрзализныця» сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. Годом ранее были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.
Комментарии208
Украина , В мире , Укрзализныця , Киев , Москва
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