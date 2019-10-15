Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией , передаёт УНИАН.

«Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», — сказал Криклий, отметив наличие обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО), где предусмотрен этот транзит.

По его словам, железнодорожное сообщение между странами принесло в украинский бюджет 3 млрд гривен ($120 млн) налоговых поступлений в 2018 году.

При его ограничении перевозки по маршрутам будут осуществляться через третьи страны, которые получат от этого прибыль.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возможность восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.

В июле на сайте украинского президента Владимира Зеленского появились петиции с просьбами возобновить авиасообщение между Украиной и Россией и вернуть возможность ездить на поезде в Крым.