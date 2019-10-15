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Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией 

RT на русском + ещё 3 57 минут назад
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
«Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», — сказал Криклий, отметив наличие обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО), где предусмотрен этот транзит.
По его словам, железнодорожное сообщение между странами принесло в украинский бюджет 3 млрд гривен ($120 млн) налоговых поступлений в 2018 году.
При его ограничении перевозки по маршрутам будут осуществляться через третьи страны, которые получат от этого прибыль.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возможность восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.
В июле на сайте украинского президента Владимира Зеленского появились петиции с просьбами возобновить авиасообщение между Украиной и Россией и вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя петиции, сказал, что «не по нашей инициативе транспортная сеть была разорвана, это было политическое решение украинских властей».
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Комментарии23
Украина , В мире , Владислав Ганжара , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , ВТО , УНИАН , Киев
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