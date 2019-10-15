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Зеленского подняли на смех за наряд на День защитника Украины 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Пользователи соцсетей подняли на смех президента Украины Владимира Зеленского за нелепый наряд во время поездки в Донецкую область на День защитника Украины. На это обратили внимание в издании «Деловая столица».
14 октября глава государства встретился с военнослужащими из состава операции Объединенных сил. Для мероприятия он решил дополнить свой костюм военной амуницией: поверх белой рубашки Зеленский надел бронежилет, а на голову — каску.
Последние «аксессуары» президента и стали поводом для насмешек у пользователей Facebook. В их числе оказался и участник боевых действий, блогер Александр Сурков.
«Огромный прогресс армии налицо — [начальнику Генштаба ВСУ Руслану] Хомчаку правильно надели броник! (в прошлый раз он был задом наперед). А вот молодой человек шахтерской наружности на переднем плане, увы, опять подкачал, — написал он. — Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте. Так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?»
Пост Суркова стал вирусным и собрал почти 1,5 тысячи лайков. Многие пользователи поддержали автора и продолжили обсуждать наряд Зеленского в комментариях.
«Ну что вы прицепились к бубочке, у него под рубахой такой броник, обзавидуешься», «Клоун, он и есть клоун. В армии не служил. Поэтому напялить на него можно что угодно», «Такое впечатление, что он недееспособный дебил, его одевают… Ему говорят, что говорить… Куда смотреть… Когда улыбаться… Когда хмурить бровь… Это чучело катают по Украине… По миру… Создают разного рода шоу для стада… А за кулисами готовятся и происходят страшные вещи», — высказывались некоторые из них.
В июне стилисты раскритиковали наряд жены Владимира Зеленского Елены, в котором она появилась во время деловой поездки в Брюсселе. Первая леди попозировала в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. Ее брюки нашли слишком длинными, а прическу — неудачной для ее формы головы.
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Комментарии16
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Генштаб
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