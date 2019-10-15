В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины посетил Донецкую область. Внешний вид верховного главнокомандующего во время встречи с военными вызвал бурную реакцию в Сети.

Как пишет украинское издание «Деловая столица», пользователи обратили внимание, что Зеленский неправильно носит бронежилет и каску.

«Огромный прогресс армии налицо — Хомчаку правильно надели броник! (В прошлый раз он был задом наперед). А вот молодой человек шахтерской наружности на переднем плане, увы, опять подкачал. Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте. Так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хилл шоу?», — написал в Facebook украинский блогер, участник боевых действий в Донбассе Александр Сурков.

В комментариях Сурков отметил, что, согласно правилам, любой посетитель «красной зоны» должен надевать всю положенную в таком случае защиту. Если же Зеленский находился не в «красной», а в «желтой» или «зеленой зоне», то «нахрена вообще этот цирк» с бронежилетом.

За сутки пост набрал около 1,5 тысячи лайков и более 240 комментариев. Одни пользователи предположили, что жилет с бронеплитами для Зеленского оказался слишком тяжелым, другие — что настоящий бронежилет украинский лидер скрывает под белой рубашкой.