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Россияне не против восстановления авиасообщения между Москвой и Киевом 

Рамблер 2 часа назад
Россияне не против восстановления авиасообщения между Москвой и Киевом
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера получила результаты исследования, в котором приняли участие россияне. Им был задан вопрос: «Вы за восстановление авиасообщения между Россией и Украиной?».
Ответы были следующими:
50% опрошенных за его восстановление. По их мнению, это будет большим шагом навстречу друг другу.
35% проголосовавших, наоборот, против восстановления авиасообщения между двумя странами, поскольку видят в этом опасность. Они утверждают, что можно смело ожидать провокаций.
15% россиян равнодушны к данной ситуации. Их эта тема совершенно не волнует.
Всего в опросе приняли участие 5125 человек.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно», — приводит ТАСС её слова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
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Комментарии
Украина , Валентина Матвиенко , Владимир Зеленский , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва
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