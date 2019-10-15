Россияне не против восстановления авиасообщения между Москвой и Киевом

Аналитическая служба Рамблера получила результаты исследования, в котором приняли участие россияне. Им был задан вопрос: «Вы за восстановление авиасообщения между Россией Украиной ?».

Ответы были следующими:

50% опрошенных за его восстановление. По их мнению, это будет большим шагом навстречу друг другу.

35% проголосовавших, наоборот, против восстановления авиасообщения между двумя странами, поскольку видят в этом опасность. Они утверждают, что можно смело ожидать провокаций.

15% россиян равнодушны к данной ситуации. Их эта тема совершенно не волнует.

Всего в опросе приняли участие 5125 человек.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно», — приводит ТАСС её слова.