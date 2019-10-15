Россияне не против восстановления авиасообщения между Москвой и Киевом 

Аналитическая служба Рамблера получила результаты исследования, в котором приняли участие россияне. Им был задан вопрос: «Вы за восстановление авиасообщения между Россией и Украиной?».
Ответы были следующими:
50% опрошенных за его восстановление. По их мнению, это будет большим шагом навстречу друг другу.
35% проголосовавших, наоборот, против восстановления авиасообщения между двумя странами, поскольку видят в этом опасность. Они утверждают, что можно смело ожидать провокаций.
15% россиян равнодушны к данной ситуации. Их эта тема совершенно не волнует.
Всего в опросе приняли участие 5125 человек.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно», — приводит ТАСС её слова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.