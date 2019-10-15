Британцы обвинили Россию в присвоении борща

Борщ нельзя считать национальным русским блюдом, так как он происходит из Украины и именно ей принадлежат традиционные рецепты этого кушанья. Об этом сообщает BBC в статье «Кому на самом деле принадлежит борщ?».

Издание напомнило, что еще в мае в Twitter-аккаунте Russia , связанном с МИД России , появилась запись о борще, в которой он был назван «вечной классикой, одним из самых известных и любимых блюд России и символом традиционной кухни».

По данным BBC, после этого разгорелась «суповая война». Заявление россиян о борще «может показаться безобидным», но для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российский твит — «это пропаганда военного времени», уверено издание.

«Как будто кражи Крыма было недостаточно, вы еще и борщ у Украины украли», — приводит издание мнение украинских пользователей соцсети.

При этом в статье также опубликованы мнения живущего в Лондоне аналитика по политическим и экономическим рискам Алексея Кокчарова, заявившего, что твит является «еще одной попыткой Москвы присвоить культурные ценности» и этнической украинки, шеф-повара и главного консультант нью-йоркской компании Veselka Олеси Лью, назвавшей борщ исключительно украинским блюдом.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. При этом в России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.