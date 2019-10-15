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Британцы обвинили Россию в присвоении борща 

Рамблер 1 час назад
Британцы обвинили Россию в присвоении борща
Фото: depositphotos.com
Борщ нельзя считать национальным русским блюдом, так как он происходит из Украины и именно ей принадлежат традиционные рецепты этого кушанья. Об этом сообщает BBC в статье «Кому на самом деле принадлежит борщ?».
Издание напомнило, что еще в мае в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России, появилась запись о борще, в которой он был назван «вечной классикой, одним из самых известных и любимых блюд России и символом традиционной кухни».
По данным BBC, после этого разгорелась «суповая война». Заявление россиян о борще «может показаться безобидным», но для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российский твит — «это пропаганда военного времени», уверено издание.
«Как будто кражи Крыма было недостаточно, вы еще и борщ у Украины украли», — приводит издание мнение украинских пользователей соцсети.
При этом в статье также опубликованы мнения живущего в Лондоне аналитика по политическим и экономическим рискам Алексея Кокчарова, заявившего, что твит является «еще одной попыткой Москвы присвоить культурные ценности» и этнической украинки, шеф-повара и главного консультант нью-йоркской компании Veselka Олеси Лью, назвавшей борщ исключительно украинским блюдом.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. При этом в России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
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Комментарии1
Украина , Общество , МИД
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