В Киеве начались протесты

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Украинские националисты начали марш протеста в Киеве 

Lenta.ru 35 минут назад
В столице Украины Киеве начался марш Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России), который проходит под лозунгом «Защитим украинскую землю». Об этом сообщает портал «Українські Новини».
Марш славы УПА начался понедельник, 14 октября, в центре Киева возле памятника Тарасу Шевченко. Акцию организовали праворадикальные политические силы «Свобода», «Национальный корпус», «Конгресс украинских националистов», а также руководители запрещенных в России экстремистских организаций «Правый сектор» и «Тризуб имени Степана Бандеры».
Сообщается, что около 12 тысяч человек провели вече, на котором выступили лидеры националистических группировок. Во время своей речи лидер «Национального корпуса» и экс-командир «Азова» Андрей Билецкий призвал патриотов не допустить разведения войск в Донбассе. По его словам, Украина в течение года приблизилась к победе над Россией, отвоевывая по километру украинскую землю. Однако, предупредил он, подписание «формулы Штайнмайера» может привести к капитуляции Киева.
После выступления украинские националисты начали марш по центральным улицам Киева, который завершится у здания Верховной Рады Украины. Участники акции выступают против предоставления особого статуса Донбассу и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год.
При этом издание «Страна.ua» сообщает о расколе в среде украинских националистов. Представители западноукраинских организаций «Свобода», «Сокол» (молодежное крыло партии Олега Тягнибока), «ОУН» и «Карпатская сечь» решили пройти отдельными колоннами, чтобы не смешиваться с членами Нацкорпуса и сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко.
Марш славы УПА приурочен к дню создания националистической группировки ОУН-УПА и проходит в украинской столице ежегодно с 2005 года. Также в Киеве на 14 октября запланирован марш «против капитуляции».
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Украина , Видео , В мире , Тарас Шевченко , Андрей Билецкий , Петр Порошенко , Украинская повстанческая армия , Правительство Украины , Верховная Рада , Киев
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