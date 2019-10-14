Зеленский рассказал о шоковой терапии для украинцев

Зеленский назвал потерю Крыма и войну в Донбассе шоковой терапией для Украины

Его слова приводит президентская пресс-служба на официальной странице в Facebook.

Глава государства отметил, что Украина не была готова к войне, а украинцы «были уверены», что их это не коснется, наблюдая за вооруженными конфликтами в других странах.

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев — это все было шоковой терапией. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины. У народа есть только два пути: сдаться или родиться во второй раз, встать на ноги», — заявил украинский лидер. Зеленский уверен, что украинская нация выбрала второй путь, потому что украинцы «свободные и несокрушимые».

10 октября Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены центральной власти. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва отрицает все обвинения в свой адрес. По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон конфликта. В белорусской столице собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала территорию полуострова. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.