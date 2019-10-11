Раскрыты детали обернувшегося потерями боя «Азова» с ВСУ на подходе к передовой в Донбассе

В Народной милиции ДНР раскрыли подробности произошедшего минувшей ночью боестолкновения между представителями полка «Азов» (запрещенная в России организация) и военнослужащими Вооруженных сил Украины на подходе к передовой в Донбассе. Как рассказал на сегодняшнем брифинге спикер Народной милиции Эдуард Басурин , к перестрелке привела попытка националистов прорваться через блокпост, расположенный в районе села Новогнатовка. В результате боя полк потерял убитым одного человека, еще двое получили ранения. Со стороны ВСУ погибли трое военных, двое ранены. Ранее в пятницу сообщалось, что герой России Сергей Липовой раскрыл выгоду Киева от продолжения конфликта на территории Донбасса.