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Раскрыты детали обернувшегося потерями боя «Азова» с ВСУ на подходе к передовой в Донбассе 

Аргументы Недели 36 минут назад
В Народной милиции ДНР раскрыли подробности произошедшего минувшей ночью боестолкновения между представителями полка «Азов» (запрещенная в России организация) и военнослужащими Вооруженных сил Украины на подходе к передовой в Донбассе.
Как рассказал на сегодняшнем брифинге спикер Народной милиции Эдуард Басурин, к перестрелке привела попытка националистов прорваться через блокпост, расположенный в районе села Новогнатовка. В результате боя полк потерял убитым одного человека, еще двое получили ранения. Со стороны ВСУ погибли трое военных, двое ранены.
Ранее в пятницу сообщалось, что герой России Сергей Липовой раскрыл выгоду Киева от продолжения конфликта на территории Донбасса.
Аргументы Недели: последние новости
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Украина , Видео , В мире , Эдуард Басурин
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