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Зеленский заявил, что не занимается политическим преследованием Порошенко 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Зеленский опроверг преследование Порошенко
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не занимается политическим преследованием своего предшественника Петра Порошенко.
Во время дебатов перед вторым туром президентских выборов Зеленский заявил, что он — приговор Порошенко.
"Все кто виновные, должны отвечать по закону. Я всегда говорю то, что я думаю. И то, что я говорю, всегда стараюсь выполнить… но политическими преследованиями — так на всякий случай, а то я знаю, что напишут — политическими преследованиями я не занимаюсь", — ответил Зеленский на вопрос, было ли метафорой его заявления на дебатах с Порошенко о том, что он "не его оппонент, а приговор".
Трансляцию вели украинские телеканалы.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Украина , В мире , Роман Труба , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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