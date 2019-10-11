Зеленский опроверг преследование Порошенко

Зеленский заявил, что не занимается политическим преследованием Порошенко

Во время дебатов перед вторым туром президентских выборов Зеленский заявил, что он — приговор Порошенко.

"Все кто виновные, должны отвечать по закону. Я всегда говорю то, что я думаю. И то, что я говорю, всегда стараюсь выполнить… но политическими преследованиями — так на всякий случай, а то я знаю, что напишут — политическими преследованиями я не занимаюсь", — ответил Зеленский на вопрос, было ли метафорой его заявления на дебатах с Порошенко о том, что он "не его оппонент, а приговор".

Трансляцию вели украинские телеканалы.