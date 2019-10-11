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Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
Зеленский высказался о поездках украинцев в Россию
Фото: ТАСС
Киев сам виноват в том, что украинцы едут на заработки в Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Первое — виноваты мы», — сказал он, пояснив, что говорит «про власть, про в целом ситуацию».
Он заявил, что «если нет альтернативы, то есть обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет», передает ТАСС.
Кроме того, «вторая история» заключается в том, что у украинцев есть «определенные родственники» в России.
«Третий вопрос — тот единственный плюс, который я вижу — потому что, помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что «все не так, поверьте, у нас страна, спорили, Крым наш», — рассказал президент Украины.
Он выступил против того, чтобы украинцам запрещали ездить в Россию, ведь власти Украины, по его словам, пытаются построить демократическое государство.
Во время так называемого пресс-марафона Зеленского также спросили, почему минобразования Украины заявило о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.
Зеленский ответил: «Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась». Он подчеркнул, что «вопрос языка и образования всегда качают общество».
«Мне интересно выяснить этот вопрос», — заявил он.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Киев
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