Зеленский высказался о поездках украинцев в Россию

Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в Россию

«Первое — виноваты мы», — сказал он, пояснив, что говорит «про власть, про в целом ситуацию».

Он заявил, что «если нет альтернативы, то есть обе стороны виноваты, если нет альтернативы, человек что-то ищет», передает ТАСС.

Кроме того, «вторая история» заключается в том, что у украинцев есть «определенные родственники» в России.

«Третий вопрос — тот единственный плюс, который я вижу — потому что, помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что «все не так, поверьте, у нас страна, спорили, Крым наш», — рассказал президент Украины.

Он выступил против того, чтобы украинцам запрещали ездить в Россию, ведь власти Украины, по его словам, пытаются построить демократическое государство.

Во время так называемого пресс-марафона Зеленского также спросили, почему минобразования Украины заявило о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Зеленский ответил: «Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась». Он подчеркнул, что «вопрос языка и образования всегда качают общество».