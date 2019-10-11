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Зеленский повинился за отток украинцев в Россию 

Рамблер + ещё 7 19 минут назад
Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в Россию
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в массовом отъезде украинцев на заработки в Россию виноваты украинские власти. Об этом сообщает Dsnews.ua.
Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, не считает ли он работающих в России украинцев «пленниками Кремля».
«Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое — виноваты мы. Ну, виноваты мы — про власть, про в целом ситуацию», — заявил он.
Украинский президент отметил, что страна не предлагала своим гражданам альтернатив работе в России.
Также Зеленский напомнил, что у многих украинцев есть родственники в России.
«Тот единственный плюс, который я вижу, — потому что я помню, некоторые люди ездили туда и говорили, что «все не так, поверьте, у нас страна, ай-ай-ай, спорили, Крым наш», — сказал он.
Президент выступил против идеи запретить украинцам поездки в Россию. По его мнению, это неправильный шаг, если одной из целей Украины является создание демократической страны.
Как ранее сообщал «Рамблер», в апреле 2018-го Павел Климкин (на тот момент — глава МИД Украины) заявил, что в России постоянно проживают три миллиона украинцев. По его словам, Россию многие их них не любят, но «считают, что не имеют иного выбора».
По данным украинского правительства, всего в 2018 году в разных странах временно или регулярно работало до шести миллионов украинцев.
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Комментарии5
Украина , В мире , Конфликты , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД
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