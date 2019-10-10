Зеленский рассказал, какие продукты покупает

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую еду он покупает в магазинах. Об этом сообщил во время-пресс марафона, который транслируют украинские телеканалы.

По его словам, он покупает хлеб, который стоит меньше 80 рублей, сыр он берет по 133 рубля за килограмм, а сыр — за 152 рублей за килограмм.

Также президент отметил, что не покупает молоко, потому что его никто не пьет в семье.

"Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина, вот и все", — сказал он.

Зеленский добавил, что любит сыр к вину.