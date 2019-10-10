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Зеленский рассказал, какие продукты покупает 

Газета.Ru 1 час назад
Зеленский рассказал, какие продукты покупает
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую еду он покупает в магазинах. Об этом сообщил во время-пресс марафона, который транслируют украинские телеканалы.
По его словам, он покупает хлеб, который стоит меньше 80 рублей, сыр он берет по 133 рубля за килограмм, а сыр — за 152 рублей за килограмм.
Также президент отметил, что не покупает молоко, потому что его никто не пьет в семье.
"Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина, вот и все", — сказал он.
Зеленский добавил, что любит сыр к вину.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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