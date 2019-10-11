Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины

Отмечается, что Порошенко на видео говорит в своей интерпретации притчи о трех конвертах, которые нынешний глава Украины получил от предшественника.

Сообщается, что в первом послании рекомендовалось "валить" все на предшественника, а во втором — брать ответственность на себя.

Однако о содержимом третьего конверта Порошенко говорить на стал.

"Владимир Александрович, открывайте второй конверт", — пошутил Порошенко.

Так, экс-президент Украины укорил Зеленского в том, что тот очень много внимания уделил своим предшественникам, а фамилия Порошенко произносилась слишком часто.

Отмечается, что в оригинальной истории о трех конвертах во втором послании рекомендуется — обещать быстрые и эффективные изменения.