Порошенко пошутил над Зеленским

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Ролик с его реакций выложили на странице партии Порошенко "Европейская солидарность" в фейсбуке.
Отмечается, что Порошенко на видео говорит в своей интерпретации притчи о трех конвертах, которые нынешний глава Украины получил от предшественника.
Сообщается, что в первом послании рекомендовалось "валить" все на предшественника, а во втором — брать ответственность на себя.
Однако о содержимом третьего конверта Порошенко говорить на стал.
"Владимир Александрович, открывайте второй конверт", — пошутил Порошенко.
Так, экс-президент Украины укорил Зеленского в том, что тот очень много внимания уделил своим предшественникам, а фамилия Порошенко произносилась слишком часто.
Отмечается, что в оригинальной истории о трех конвертах во втором послании рекомендуется — обещать быстрые и эффективные изменения.