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Зеленский ответил на более чем 500 вопросов в ходе пресс-марафона 

Газета.Ru + ещё 9 50 минут назад
Зеленский ответил на 500 вопросов за 14 часов
Фото: EPA / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе пресс-марафона, длившегося более 14 часов, ответил на более чем 500 вопросов. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Как известно, на пресс-конференции с главой Украины присутствовало 300 журналистов.
"Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все", — прокомментировал пресс-марафон Зеленский.
Украинский лидер отметил, что отвечал на вопросы искренне, "однако на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы".
Также Зеленский выразил слова благодарности зрителям и журналистам.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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