Зеленский одобрил отказ украинской делегации от ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение украинской делегации не участвовать в заседаниях ПАСЕ. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона.

Я думаю, что они правильно сделали. У меня такое отношение, — сказал президент.

Зеленский добавил, что сейчас формируется другой состав украинской делегации в ПАСЕ. И вопрос участия уже новой делегации в заседаниях ассамблеи также будет обсуждаться, сообщает «112 Украина».

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на проведение встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Украина и Россия) в ноябре 2019 года. Политик хочет согласовать итоговую дату уже на следующей неделе, заявил он в ходе пресс-марафона.