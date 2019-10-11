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Зеленский одобрил отказ украинской делегации от ПАСЕ 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Зеленский одобрил отказ украинской делегации от ПАСЕ
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение украинской делегации не участвовать в заседаниях ПАСЕ. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона.
Я думаю, что они правильно сделали. У меня такое отношение, — сказал президент.
Зеленский добавил, что сейчас формируется другой состав украинской делегации в ПАСЕ. И вопрос участия уже новой делегации в заседаниях ассамблеи также будет обсуждаться, сообщает «112 Украина».
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на проведение встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Украина и Россия) в ноябре 2019 года. Политик хочет согласовать итоговую дату уже на следующей неделе, заявил он в ходе пресс-марафона.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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