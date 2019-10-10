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Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам». Об этом сообщает УНИАН.
«Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно.. Стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Да объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру»). Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», — цитирует издание пост Мальцева в соцсетях.
В Харьковском академическом театре музыкальной комедии изданию подтвердили, что Мальцев является их сотрудником. По словам директора Игоря Коваля, публикация музыканта является его личным мнением, и театр не разделяет такую позицию.
Также Коваль подчеркнул, что с Мальцевым была проведена беседа.
«Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение, и это не призыв к сепаратизму», — сказал Коваль.
Директор также заявил, что Мальцев будет лишен премий и поощрений, а театр поддерживает суверенитет и единство страны, имея в программе множество украинских постановок.
Ранее сообщалось, что в Одессе за «информационно-подрывную деятельность в отношении Украины» была задержана гражданка России. Из-за ее постов в соцсетях, в которых были «публично выражены сепаратистские взгляды», женщину обвинили в пропагандисткой деятельности против Украины и запретили ей пересекать границу.
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Комментарии9
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Lenta.ru
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