Артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев потребовал от украинских военных прекратить стрелять по своим городам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница Харькова Анастасия Настенко.
Она опубликовала скриншоты сообщений Мальцева. На сайте театра указано, что музыкант родился в Полтаве, служит в театре с 2011 года и играет на валторне.
«Когда ж вас всех там перебьют то воины хреновы и мы заживем мирно. <…> Стреляете по своим городам и называете это «перемогой?» — написал Мальцев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Музыканта удивило, что в Вооруженных силах Украины называют врагом Россию, но воюют с украинскими гражданами.
«Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», — возмутился он.
В харьковском театре подтвердили NewsRoom, что Мальцев у них работает. Директор Игорь Коваль заявил, что публикация музыканта является его личным мнением, театр не разделяет его позицию.
«Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?». Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму», — рассказал директор.
Коваль заявил, что будет решать вопрос о лишении Мальцева поощрений.
Как ранее сообщал «Рамблер», украинский музыкант, солист «Океана Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе закончится, когда украинцы почувствуют себя защищенными, а уровень их жизни вырастет. По его мнению, пример внутри страны станет толчком для жителей ДНР и ЛНР «быстрее объединиться».