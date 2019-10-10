Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ

Артист Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев потребовал от украинских военных прекратить стрелять по своим городам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница Харькова Анастасия Настенко.

Она опубликовала скриншоты сообщений Мальцева. На сайте театра указано , что музыкант родился в Полтаве, служит в театре с 2011 года и играет на валторне.

«Когда ж вас всех там перебьют то воины хреновы и мы заживем мирно. <…> Стреляете по своим городам и называете это «перемогой?» — написал Мальцев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Музыканта удивило, что в Вооруженных силах Украины называют врагом Россию, но воюют с украинскими гражданами.

«Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», — возмутился он.

В харьковском театре подтвердили NewsRoom, что Мальцев у них работает. Директор Игорь Коваль заявил, что публикация музыканта является его личным мнением, театр не разделяет его позицию.

«Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?». Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму», — рассказал директор.

Коваль заявил, что будет решать вопрос о лишении Мальцева поощрений.