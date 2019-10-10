США поверили в сланцевую революцию на Украине

Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Украина в будущем сможет экспортировать газ, добытый на ее территории. Эксперты считают — Киев в очередной раз пытается убедить американцев, что в недрах страны спрятаны несметные запасы сланцевого газа. Однако неудачи в Польше должны стать отрезвляющим фактором для инвесторов.

В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, заявил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри. Комментируя свою встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем, Перри предположил, что это может произойти благодаря расширению сети международных газопроводов.

При этом он отметил, что увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам будет способствовать росту коммерческой активности и увеличению поставок газа. «США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности», — заявил Перри.

Заявление американского министра энергетики выглядит чистой фантастикой. В последние годы добыча газа на Украине не превышает 20 млрд кубометров. Более того, для Украины остро стоит задача удержаться на этом уровне и не скатиться вниз.

Украина по-прежнему является импортером газа, так как собственной добычи ей не хватает. До 2014 года Украине нужно было около 20 млрд кубов дополнительно покупать для собственных нужд, однако после евроинтеграции и военных действий часть промышленности была уничтожена и разрушена. Это привело к резкому сокращению потребления газа. В прошлом году страна импортировала около 10,5 млрд кубов газа. Сократить импорт еще больше без серьезных последствий украинцам просто не под силу. Работающей промышленности осталось и так немного, а отключать от газа население — это уже прямой геноцид собственного народа.

Где же американский министр энергетики увидел на Украине лишний газ для продажи соседям? Вероятно, его ввели в заблуждение сами украинские власти или он дал себя ввести в заблуждение в обмен на некий бонус.

Украинские политики до сих пор не оставляют мечты сделать из Украины экспортера газа в Европу, составив конкуренцию России . Бывшие украинские власти еще в 2014 году разработали концепцию развития отрасли газодобычи, в рамках которой к 2020 году Украина должна нарастить добычу газа до 27 млрд кубометров, а к 2035 году — до 35 млрд кубометров, из которых пять млрд кубов Украина сможет экспортировать в ЕС

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко буквально этим летом заявила, что Украина при условии сотрудничества с инвесторами и масштабной работы над добычей через три года сможет составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу. При этом периодически Киев заявляет о несметных богатствах, которые таит в себе земля украинская. Остается только эти богатства добыть.

Так, в 2017 году тогдашний вице-премьер Украины говорил, что страна обладает разведанными запасами газа в 600 млрд кубометров. Это якобы ставит Украину сразу на третье место в Европе по этому показателю после Норвегии и Нидерландов. Россию украинцы решили в расчет не брать, не считая ее Европой. Впрочем, позже Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) решил поднять ставки, объявив об общих запасах газа в более чем 900 млрд кубометров (из них разведанные запасы — 276 млрд кубов).

Буквально этим летом ученые Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа (ИФНТУНГ) вместе со специалистами Национальной академии наук Украины (НАНУ) заявили о том, что провели основательную работу по оценке ресурсной базы Украины. Результат ошеломительный: Украина обладает колоссальными неразведанными углеводородными ресурсами. США удалось совершить сланцевую революцию и из импортера превратиться в экспортера. Неужели и Украине такое под силу?

«Наличие запасов не гарантирует стране большую добычу углеводородов. Например, у Венесуэлы крупнейшие в мире запасы углеводородов, но она скатывается к нулевой добыче. Иран на втором месте по запасам, Катар — на третьем. Обе страны эксплуатируют одно и то же месторождение в Персидском заливе, просто по-разному его называют: Катар — Северным, а Иран — Южным Парсом. Тем не менее Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, а Иран добывает в основном для внутреннего рынка и лишь немного поставляет в Турцию — около 6-8 млрд кубов», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом если бы не санкции, то эксперты считают, что Иран мог бы нарастить добычу и экспорт. А вот на Украине ситуация не такая простая. Здесь имеются большие вопросы к извлекаемости украинских запасов сланцевого газа.

Ученые находили в Польше еще большие запасы, которые сулили статус крупнейшего производителя сланцев в Европе. Сюда сразу слетелись американские компании, которые бурили скважины и изучали запасы, но в конце концов пришли к выводу, что добыча сланца в Польше нерентабельна, коммерческих запасов не нашли.

Украина делает ставку на два сланцевых месторождения — на востоке (Юзовское) и на западе. Однако даже разведывательная добыча нигде не ведется. Войной в Донбассе можно объяснить уход мировых гигантов с Юзовского месторождения, но почему тогда никаких работ не видно и на западе?

«Разгадка, на мой взгляд, проста. Компании, которые могли бы добывать на западе Украины сланцевый газ, работали в Польше. Они прекрасно понимают, что это одна и та же геология. При этом в Польше государство приложило максимум усилий, чтобы привлечь инвесторов и удержать их, однако инвесторы ничего не нашли. Одна скважина оказалась сухой, а другая показала непромышленный приток газа. На Украине ситуация абсолютно такая же, полагают эти компании, только бизнес придется вести в условиях коррупции, неопределенности и политических рисков», — рассуждает эксперт ФНЭБ.

«Украинцы пытаются навешать лапшу на уши американскому министру и американским инвесторам, рисуя красивую картинку супервыгодного инвестиционного проекта добычи сланцевого газа», — считает Юшков.

Скорее всего, по его мнению, украинцы нарисовали на бумаге большие красивые цифры, чтобы показать, что на Украине так же круто, как на американских сланцевых формациях. Они пытаются заставить иностранцев прийти со своими технологиями и купить 50-процентную долю в украинских компаниях, владеющих лицензиями. Украина даже остановит поставки российского газа в Европу, что поднимет цены на газ и появится премиальный рынок сбыта для украинского газа.

«Перри взамен получает какой-то бонус, например, его родственники появятся в совете директоров украинской компании, как сын Байдена. Но в реальности это все похоже на разводку для инвесторов. Потом американские компании обнаружат, что там нет тех запасов, которых им обещали», — считает Игорь Юшков.

Уже сегодня можно констатировать, что план по росту добычи на 2020 год до 27 млрд кубометров провалился. «Укргаздобыча» сейчас пытается справиться с истощением старых месторождений и падением добычи. Самый оптимистичный сценарий, по мнению Юшкова, это сохранение добычи на текущем уровне в 20 млрд кубометров в год, но, скорее всего, добыча газа на Украине постепенно будет сокращаться.