«В любую секунду»: Зеленский готов уйти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Украинский лидер отметил, что не боится массовых протестов.
"В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать — ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет", — сказал Зеленский.
Глава Украины подчеркнул, что очень спокойно относится к возможности ухода.