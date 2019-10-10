«В любую секунду»: Зеленский готов уйти

Зеленский заявил, что готов уйти в любой момент для остановки кровопролития

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский лидер отметил, что не боится массовых протестов. "В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать — ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет", — сказал Зеленский. Глава Украины подчеркнул, что очень спокойно относится к возможности ухода.

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