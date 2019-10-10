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Зеленский заявил, что готов уйти в любой момент для остановки кровопролития 

Газета.Ru + ещё 4 55 минут назад
«В любую секунду»: Зеленский готов уйти
Фото: YouTube
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Украинский лидер отметил, что не боится массовых протестов.
"В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать — ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет", — сказал Зеленский.
Глава Украины подчеркнул, что очень спокойно относится к возможности ухода.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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