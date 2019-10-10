Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина начнет возвращать жителей Донбасса «ментально» 

Lenta.ru 1 час назад
Украина начнет возвращать жителей Донбасса «ментально»
Фото: РИА Новости
Киев считает важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку возвращать людей необходимо ментально. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Интерфакс-Украина».
«Важно донести людям, которые сегодня очень часто вынужденно находятся на временно оккупированной территории, что все то, что они слышат с телеэкранов Российской Федерации, с телеэкранов так называемых "ДНР" и "ЛНР" — не соответствует действительности», — сказал Разумков. Он отметил, что в Киеве понимают все проблемы, которые есть на «временно оккупированных территориях», а также то тяжелое положение, в котором там находятся люди.
Спикер добавил, что еще одним важным аспектом для возвращения людей является экономический рост и создание лучших условий для жизни. Политик отметил, что для реинтеграции Донбасса потребуется целый комплекс мероприятий, напомнив, что в конце октября на форуме в Мариуполе эксперты планируют обсудить стратегию возвращения региона.
Также Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет разрабатываться постепенно. Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что в Киеве пока не созданы рабочие группы, которые бы занимались законопроектом. Он отметил, что это может произойти после саммита в «нормандском формате».
«Если мы говорим именно о законодательные вопросы, то к ним мы придем несколько позже. Это будет достаточно всеобъемлющий процесс», — отметил спикер.
При этом председатель Рады считает целесообразным создание в правительстве Украины должности вице-премьер-министра по вопросам Донбасса.
«Во время заслушивания программы действий правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было очень уместное предложение о создании позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо», — считает Разумков.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса. По его словам, центр будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей украинских силовых структур. Загороднюк при этом подтвердил намерения Киева реализовывать в регионе гуманитарные проекты.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Комментарии
Украина , В мире , Дмитрий Разумков , Правительство Украины , Верховная Рада , Интерфакс , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам нашли альтернативу смертной казни
Россиянам нашли альтернативу смертной казни19
Умер Владимир Румянцев
Умер Владимир Румянцев4
Россиян будут лечить мигранты
Россиян будут лечить мигранты415
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем30
За Крым до конца: антироссийский союз шести стран
За Крым до конца: антироссийский союз шести стран5
Видео
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение