Украина начнет возвращать жителей Донбасса «ментально»

«Важно донести людям, которые сегодня очень часто вынужденно находятся на временно оккупированной территории, что все то, что они слышат с телеэкранов Российской Федерации , с телеэкранов так называемых "ДНР" и "ЛНР" — не соответствует действительности», — сказал Разумков. Он отметил, что в Киеве понимают все проблемы, которые есть на «временно оккупированных территориях», а также то тяжелое положение, в котором там находятся люди.

Спикер добавил, что еще одним важным аспектом для возвращения людей является экономический рост и создание лучших условий для жизни. Политик отметил, что для реинтеграции Донбасса потребуется целый комплекс мероприятий, напомнив, что в конце октября на форуме в Мариуполе эксперты планируют обсудить стратегию возвращения региона.

Также Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет разрабатываться постепенно. Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что в Киеве пока не созданы рабочие группы, которые бы занимались законопроектом. Он отметил, что это может произойти после саммита в «нормандском формате».

«Если мы говорим именно о законодательные вопросы, то к ним мы придем несколько позже. Это будет достаточно всеобъемлющий процесс», — отметил спикер.

При этом председатель Рады считает целесообразным создание в правительстве Украины должности вице-премьер-министра по вопросам Донбасса.

«Во время заслушивания программы действий правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было очень уместное предложение о создании позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо», — считает Разумков.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о создании координационного центра для решения проблем и обеспечения безопасности жителей Донбасса. По его словам, центр будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей украинских силовых структур. Загороднюк при этом подтвердил намерения Киева реализовывать в регионе гуманитарные проекты.