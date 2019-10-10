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Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну 

Газета.Ru + ещё 6 58 минут назад
Экс-депутат Рады Надежда Савченко рассказала о моменте, когда, по ее мнению, экс-президент Петр Порошенко "проиграл" страну.
В эфире телеканала NewsOne бывший нардеп пояснила, что Порошенко сам одобрил формулу Штайнмайера.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Надежда Савченко
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