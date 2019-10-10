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Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну
Газета.Ru
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ещё 6
58 минут назад
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Экс-депутат Рады
Надежда Савченко
рассказала о моменте, когда, по ее мнению, экс-президент
Петр Порошенко
"проиграл" страну.
В эфире телеканала NewsOne бывший нардеп пояснила, что Порошенко сам одобрил формулу Штайнмайера.
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