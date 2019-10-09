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Зеленский соберет журналистов на рынке 

Lenta.ru + ещё 2 37 минут назад
Зеленский соберет журналистов на рынке
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение пресс-марафона с журналистами. Сообщение о нем опубликовано на официальном сайте главы государства.
Мероприятие состоится в четверг, 10 октября. Местом проведения заявлен Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»).
Президент будет отвечать на вопросы групп журналистов по семь-десять человек. У каждой такой группы будет полчаса.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что после инцидента с журналистом, которого она толкнула, начались направленные против нее «травля, буллинг и харассмент». Мендель добавила, что в офис президента после этого для нее принесли ошейник и намордник.
Организация украинских журналистов требовала уволить Мендель из-за опубликованного 27 сентября видео, на котором видно, как Мендель несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта «Схемы» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос Зеленскому, а также руководителю офиса президента Андрею Богдану.
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Комментарии1
Украина , В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Юлия Мендель
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