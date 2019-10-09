Зеленский соберет журналистов на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение пресс-марафона с журналистами. Сообщение о нем опубликовано на официальном сайте главы государства.

Мероприятие состоится в четверг, 10 октября. Местом проведения заявлен Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»).

Президент будет отвечать на вопросы групп журналистов по семь-десять человек. У каждой такой группы будет полчаса.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что после инцидента с журналистом, которого она толкнула, начались направленные против нее «травля, буллинг и харассмент». Мендель добавила, что в офис президента после этого для нее принесли ошейник и намордник.