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В Киеве вандалы облили краской мемориал участникам операции в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
В Киеве осквернили мемориал воинам АТО
Фото: РИА Новости
Неизвестные облили в Киеве краской мемориальную доску участникам военной операции в Донбассе, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"В полицию обратился сотрудник парка имени Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской", — говорится в сообщении.
На месте работали правоохранители, они опросили заявителя. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Украина , В мире , Киев
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