Украина отказала в амнистии ополченцам Донбасса

Министр обороны Украины исключил возможность амнистии ополченцев Донбасса

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власть не планирует использовать механизм полной амнистии для участников конфликта, предусмотренный минскими договоренностями. Такое заявление он сделал в среду во время рабочей поездки в Житомир.

"Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершили преступления", — цитирует его издание "Укринформ".

Министр выразил мнение, что минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом, а "сейчас ситуация изменилась".