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Министр обороны Украины исключил возможность амнистии ополченцев Донбасса 

ТАСС 1 час назад
Украина отказала в амнистии ополченцам Донбасса
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власть не планирует использовать механизм полной амнистии для участников конфликта, предусмотренный минскими договоренностями. Такое заявление он сделал в среду во время рабочей поездки в Житомир.
"Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершили преступления", — цитирует его издание "Укринформ".
Министр выразил мнение, что минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом, а "сейчас ситуация изменилась".
"Сейчас может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами", — добавил он.
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Украина , В мире , Укринформ
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