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Раскрыты подробности жизни Донбасса под властью Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты подробности жизни Донбасса под властью Украины
Фото: РИА Новости
Жители городов Донецкой области, находящихся под контролем Украины, рассказали о ситуации в них, пишет «Комсомольская правда».
В статье утверждается, что люди соглашаются разговаривать с российскими журналистами только анонимно, опасаясь Службы безопасности Украины (СБУ).
Так, жительница Волновахи рассказала, что за войну численность населения города увеличилась вдвое, поскольку пенсионеры из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) «приезжают и регистрируются ради выплат».
«Люди боятся потерять те крохи, что Украина платит, все время же грозятся ДНРовцам и ЛНРовцам пенсии отменить. И так пенсия — копейки, что там, что там», — говорит женщина.
Такие люди, по ее словам, живут «то тут, то там», некоторые снимают «угол в складчину».
«Чтобы пенсию и там, и здесь получать», — пояснила она.
Многие местные зарабатывают на этих пенсионерах, уверяет жительница: подвозят до границы, сдают комнаты на ночь тем, кто приехал «отметиться».
Одна из жительниц Славянска заявила, что в городе сначала открылись благотворительные фонды, но потом «многие позакрывались».
«А хорошие вещи, которые привозят, на продажу отдают в секонд-хенды, не людям. Бесплатно ничего приличного не получишь у нас», — сказала она.
По ее словам, в городе много военных с Западной Украины, которые, приехав в Донбасс, были удивлены его бедностью. При этом в Славянске «русского класса нет ни в одной школе города».
Жительница Мариуполя также заявила о вытеснении русского языка. По ее словам, одному из студентов как-то «выбили зубы» за отказ петь на украинском, а бойцы батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) избили местных жителей, не ставших отвечать им на мове. Женщина уверяет, что в Мариуполе идет «гражданская война», и на улицах появляются надписи в поддержку ДНР.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после революции в Киеве. Бои за Мариуполь, Славянск и Волноваху проходили весной и летом того же года. Украина обвиняет Россию в оккупации своей территории, Москва отрицает участие в конфликте. 1 октября 2019 года трехсторонняя контактная группа подписала «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию ситуации.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
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Украина , В мире , СБУ , Комсомольская правда
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