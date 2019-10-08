Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Худоват и без бутылки. Памятник Ленину в Запорожье переделали под Порошенко 

360tv.ru + ещё 8 1 час назад
Памятник Ленину на Украине переделали под Порошенко
Фото: РИА Новости
В Запорожье появился памятник бывшему президенту Украины. Снимки увековеченного населением Петра Порошенко опубликовали жители города в социальных сетях.
«Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?» — спросил в Facebook разместивший фотографии памятника пользователь Михаил Шнайдер.
Портал «Актуально» предположил, что монумент раньше был памятником Владимиру Ленину. Однако после «декоммунизации» вождя пролетариата лишили головы. Некоторое время он так и стоял, пока не обрел новый облик, напоминающий экс-президента Петра Порошенко.
Летом 2018 года стало известно, что на территории Украины было демонтировано около 2,5 тысячи памятников советским деятелям. Больше половины из них — Ленину (1,3 тысячи). По словам Владимира Вятровича, занимавшего тогда должность директора Института национальной памяти, «Ленина в городах больше нет». Впрочем, он не исключил, что на территориях некоторых предприятий и в сельских поселениях памятники Ильичу еще остались.
«Похож как мышь на рыбу. Скульптор просто давно в запое», — прокомментировал образ Порошенко пользователь Facebook Александр Лисецкий.
Некоторые предположили, что памятник напоминает певца Кобзона и юмриста Хазанова. Другие же в комментариях стали спрашивать, почему Порошенко худоват, не держит в руках конфеты и бутылку.
«Стокгольмский синдром», — констатировала пользовательница Zoya Panfilova, упомянув психологическое состояние, когда жертвы начинают симпатизировать своим мучителям.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
360tv.ru: последние новости
Офис президента Украины предложили перенести в Донбасс Офис президента Украины предложили перенести в Донбасс Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ Украина и Литва оккупировали туалет в ПАСЕ Защищавший Савченко адвокат из России присоединился к команде Порошенко Защищавший Савченко адвокат из России присоединился к команде Порошенко
Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Михаил Шнайдер , Запорожье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину273
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву11
Конюхов захотел побить советский рекорд
Конюхов захотел побить советский рекорд14
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Массовая драка в травмпункте попала на видео32
Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу
Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу29
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение