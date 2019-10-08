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Депутат Рады призвал ГБР начать расследование против Зеленского 

RT на русском + ещё 1 37 минут назад
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что направил депутатское обращение в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой начать расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
По мнению Гончаренко, Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом сделал заявление, в котором усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).
«Направил депутатское обращение в ГБР по поводу слов президента Украины, что «генпрокурор — 100% мой человек»… Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит Генеральному прокурору что-то сделать. Мы всё-таки живем в демократической, а не монархической стране», — отметил Гончаренко.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский лидер заверил, что новый генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена.
Впоследствии председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента американского лидера.
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Комментарии1
Украина , Видео , В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Дональд Трамп , Верховная Рада
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