«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест

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Бывший депутат Рады назвал свой арест подарком Путину 

Lenta.ru 41 минуту назад
Печерский суд Киева арестовал без права внесения залога бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Сергея Пашинского, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения Вячеславу Химикусу в 2016 году. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Это решение судьи — подарок на день рождения [президенту России Владимиру] Путину», — заявил бывший депутат после оглашения вердикта суда.
«Даже при [Викторе] Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Telegram-канале написали, что посадят — посадили», — посетовал Пашинский. Какой именно канал имеется ввиду, политик не уточнил.
«Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе», — подытожил он.
1 января 2017 года Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. Суд признал Химикуса, в которого стрелял тогдашний депутат Рады, потерпевшим, а также обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе в него.
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Украина , Видео , В мире , Сергей Пашинский , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , Киев
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