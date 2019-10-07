«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест

Бывший депутат Рады назвал свой арест подарком Путину

«Это решение судьи — подарок на день рождения [президенту России Владимиру] Путину», — заявил бывший депутат после оглашения вердикта суда.

«Даже при [Викторе] Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Telegram-канале написали, что посадят — посадили», — посетовал Пашинский. Какой именно канал имеется ввиду, политик не уточнил.

«Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе», — подытожил он.