Царев: В Донбассе Зеленский показал свое бессилие

Экс-спикер парламента Новороссии рассказал НСН, кто стоит за несостоявшимся разводом войск в Луганской области.

Украины Запланированный на 7 октября развод войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Луганской области не состоялся. О том, что отвода войск не будет, сообщил глава МИД Вадим Пристайко в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. По словам украинского министра, разведение не состоялось в связи с тем, что несколько дней назад Петровское и Золотое были обстреляны. Пристайко напомнил, что согласно Минским договоренностям, разведение войск может начаться на седьмой день после того, как на конкретном этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в эфире НСН, что сорван развод войск по вине украинской стороны, а президент Владимир Зеленский при этом демонстрирует свое бессилие.

«У меня нет сомнений, что стрельбу организовала украинская сторона для того, чтобы не проводить развод войск. Они срывают развод войск, потому что Зеленский панически боится выступления добробатов, ветеранов, радикалов. Андрей Билецкий (лидер Национального Корпуса, первый командир полка «Азов» — НСН) заявил, что они войдут в эти населенные пункты. Зеленский показывает свое бессилие. Если он не может организовать развод войск даже на части фронта, то как он сможет потом убрать войска со всего фронта?» — сказал собеседник НСН.

Капитуляция. Политолог рассказал, как воспринимают в Киеве «формулу Штайнмайера» Теперь под вопросом оказалась встреча в «нормандском формате».

«Я понимаю, что закончить войну сложно, образовались многочисленные группы людей, которые живут войной, зарабатывают войной, решают свои политические задачи, используя ее. Теперь «нормандская встреча» находится под угрозой срыва. Посмотрим, что ответит Россия, потому что условием встречи в «нормандском формате» был развод войск», — добавил Царев.