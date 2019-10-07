Дмитрий Гордон обвинил Соловьева в смерти украинцев

На YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло новое видео, в котором журналист обвиняет телеведущего в смерти тысяч украинцев. Подробнее — в материале ИА "Экспресс-Новости".

Первое видеообращение к Владимиру Рудольфовичу вышло 1 октября в ответ на обиженную речь Соловьева. Ведущий заявил, что журналиста следует судить за клевету и оскорбления.

Ни для кого не секрет, что между мужчинами идет долгая медиавойна, состоящая из публичных обвинений.

По словам Дмитрия Гордона, Соловьеву следует чаще смотреть на свои руки, ведь они уже давно по локоть в крови. Кровь принадлежит украинцам и россиянам, которые, посмотрев его пропаганду, шли убивать.

"Именно такие, как Соловьев, возглавляющие российский информационный спецназ, обдалбывали этим отвратительным соловьиным пометом неокрепшие умы людей, которые с оружием в руках шли убивать своих вчерашних братьев. И убивали их как с одной стороны, так и с другой".

Однако Владимиру Рудольфовичу не понравилась такая оценка. Всю передачу он демонстрировал зрителям свои руки, подтверждая, что они чистые.

"Идеально чистые. В отличие от тебя, я не поддерживаю людей, ведущих братоубийственную войну. Гражданская война идет у тебя на Украине".

При этом Соловьев отказывается признавать, что подобная ситуация на Украине сложилась, в том числе из-за действий российских силовиков. Да и случай с Крымом не предал стабильности государству. При этом еще несколько лет назад, как приводит в пример Дмитрий Гордон, ведущий и сам был против присоединения полуострова.

"Когда мы говорим: «Хрущев отдал — давайте присоединим», но Хрущев отдал абсолютно легитимно. И если мы так говорим — значит, война. Вы хотите войны с Украиной? Сколько украинских и российских жизней вы готовы положить, чтобы захватить Крым?"

Дмитрий припомнил ведущему все его выпуски с 2014 года, в которых Украина всегда выглядела отрицательно.

Стоит отметить, что предвзятое отношение к государству увидели уже все телезрители. Даже Владимир Путин наказал российским журналистам не выставлять государство в подобном свете.

"Это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете".