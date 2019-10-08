Как Трампа не разозлить и Байдену не навредить?

Как Зеленский пытается на двух стульях усидеть: и с Трампом не ругаться, и Байдену не навредить

В интервью японскому информационному агентству Kyodo, опубликованном 6 октября, глава государства сказал, что, согласно Конституции Украины, не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретный случай, но если американские правоохранительные органы обратятся с запросом о помощи в проведении расследования в соответствии с международными нормами, то Киев и Вашингтон могут сформировать совместный следственный комитет для изучения деятельности наиболее вероятного кандидата в президенты США от демократов и его семьи на Украине.

Моя хата с краю

Президент Украины Владимир Зеленский ещё на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН Нью-Йорке 25 сентября прямым текстом заявил, что не хочет быть втянут в избирательную кампанию Штатов, тем самым демонстрируя желание никак не связывать своё имя с фамилией «Байден».

Отвечая на вопросы журналистов о содержании телефонной беседы 25 июля, Зеленский, ёрзая на стуле, сказал, что Украина готова провести расследование, но оказывать давление на нового генпрокурора Руслана Рябошапку не может. Как выяснилось из опубликованной позже стенограммы тех переговоров, двумя месяцами ранее украинский лидер не был столь беспристрастным к делу Байдена.

«Дело на самом деле в том, что нужно убедиться в честности. Мы позаботимся об этом и будем работать над следствием. Кроме того, я бы попросил Вас, если у Вас есть какая-либо дополнительная информация, которую Вы можете предоставить нам, — это было бы очень полезно для расследования», — сказал он Трампу по телефону.

Теперь же, когда все карты неожиданно для Киева оказались раскрыты (после публикации стенограммы телефонных переговров президентов США и Украины), Зеленский, оказавшийся в непростом положении, пытается сделать крайними украинских прокуроров. Мол, страна связана по рукам и ногам международными обязательствами помогать расследовать определённые дела, если об этом просят иностранные правоохранительные органы, и Украина отказать не может, поскольку она ж «молодая демократическая держава», как говорят местные политики, на Майдане же за эту самую «демократию» стояли. Хотя на самом деле по многим аспектам ситуация на Украине развивается по абсолютно антидемократическому сценарию, например государственная политика по отношению к СМИ, начатая командой Петра Порошенко , фактически убирающая из медиа-пространства оппозиционные СМИ, продолжается соратниками Зеленского.

Таким образом, если полноценное расследование по Байденам на Украине и начнётся, то его инициатором в глазах общественности будут следователи, а не президент — он же по Конституции не имеет полномочий как-то влиять на этот вопрос. Причём Зеленский говорит об этом открыто.

«Мы открыты, мы готовы расследовать. Точнее не мы, я к этому отношения не имею. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона. Мы ничего не делаем по команде. Я могу сказать это снова, мы независимая страна. Мы не выполняем никаких команд», — заявил Зеленский 30 сентября во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое.

По сути, этой самой командой и станет обращение американских прокуроров к украинским — именно тогда, когда Вашингтон попросит об этом, Киев и приступит. Но в этом и хитрость. Зеленский предлагает Трампу обратиться к нему не по телефону, не лично, а официально, на государственном уровне. А Трампу это делать официально никак нельзя, поскольку это вызовет (и у же вызывает) огромный скандал в политических кругах США.

При этом предыдущие "переговоры по Байдену", действительно нельзя рассматривать как прямое указание или распоряжение, ведь совместные следственные действия — это нормальная практика в международном сотрудничестве. При этом Зеленский, прекрасно понимающий непростое политическое положение Трампа и его конфликт с Конгрессом США , говорит не просто о готовности расследовать любое нарушение закона американскими гражданами в Украине, а даже предлагает готовый сценарий его проведения, тем самым продолжая заискивать перед Трампом, но реализовывать эту схему будут прокуроры — президент же просто напомнил порядок международно признанной процедуры.

Позицию украинского президента определяют американские рейтинги

Любопытно, что это происходит на фоне падения рейтингов Джо Байдена до минимума с того момента, когда он изъявил желание побороться за президентский пост в 2020 году. Согласно соцопросу Real Clear Politics, на начало октября его поддерживают 26,2% респондентов, для сравнения, в апреле 2019 года этот показатель составлял 30,3%, а в мае — 41,4%.

Раньше Зеленский опасался повторить ошибку Порошенко и членов прошлого правительства, которые поставили в 2016 года всё на кандидатуру Хиллари Клинтон , агитировали за неё так же активно, как её предвыборный штаб, и потерпели сокрушительное поражение.